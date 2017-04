Bei einem Spiel der ersten irakischen Fußball-Liga haben die Vereine Solidarität mit Borussia Dortmund bekundet.

Die Partie fand im Stadion des Topclubs Zawra'a Bagdad gegen Naft Al Wasat statt. Auf der Anzeigetafel vor dem Spiel wurden das Logo des BVB, eine irakische und eine deutsche Flagge sowie die Aussage präsentiert, dass das irakische Volk den Terroranschlag von Dortmund verurteile - auf deutsch und arabisch (Video).



Der Irak ist seit Jahren selbst Ziel zahlreicher Terroranschläge mit Tausenden Toten.



Der BVB, dessen Spieler im Mannschaftsbus am Dienstag Opfer eines Anschlags mit drei Sprengsätzen wurden, zeigte sich auf seiner Facebook-Seite beeindruckt von der Unterstützung aus dem Irak. "Welch eine großartige Geste während eines Ligaspiels im Irak", schreibt Borussia Dortmund auf seiner Facebook-Seite. "Wir wollen euch von Herzen danken." Der Verein sei überwältigt von der weltweiten Solidarität während der letzten Tage.



Auch in arabischen Medien wurde über die Aktion der irakischen Mannschaften berichtet (Link mit weiteren Bildern).



In Deutschland laufen derweil die Ermittlungen nach dem Anschlag weiter. Es gibt noch keine konkrete Spur.