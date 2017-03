Die Schlacht um die nordirakische Großstadt Mossul zwingt nach UNO-Angaben immer mehr Menschen in die Flucht.

Derzeit verließen jeden Tag rund 4.000 Männer, Frauen und Kinder die umkämpften Gebiete, teilte die Internationale Organisation für Migration in Genf mit. Das sei die höchste Zahl an Vertriebenen pro Tag seit Beginn der Offensive. Die irakische Armee versucht seit viereinhalb Monaten, die Terrormiliz "Islamischer Staat" aus Mossul zu vertreiben.



Nach Schätzungen der UNO befinden sich noch immer rund 750.000 Menschen in den westlichen Gebieten der Stadt, die von den IS-Kämpfern gehalten werden.