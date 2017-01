Irak Terrormiliz IS lagerte Senfgas in Mossul

Kampf um Mossul (dpa / picture alliance / Philippe De Poulpiquet)

Die irakische Armee hat im Ostteil der Stadt Mossul den chemischen Kampfstoff Senfgas entdeckt.

In dem vor Kurzem von der Terrormiliz IS zurückeroberten Gebiet seien auch zwölf Boden-zu-Boden-Raketen mit russischer Aufschrift gefunden worden, sagte ein Brigadegeneral. Der Fund nähre den Verdacht, dass der IS daran arbeite, Raketen für den Einsatz von chemischen Kampfstoffen zu benutzen. - Die Großstadt Mossul war jahrelang eine Hochburg des IS.