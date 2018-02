Ein irakisches Gericht hat die Tochter einer deutschen Islamistin zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt, weil sie illegal eingereist ist.

Es handele sich um eine 21-Jährige, die Ende 2014 von ihrer Mutter von Deutschland aus ins Gebiet der Terrormiliz IS mitgenommen worden sei, schreibt "Der Spiegel". Die Mutter, eine Deutsch-Marokkanerin, war Ende Januar zum Tode durch Erhängen verurteilt worden. Ein Gericht in Bagdad befand sie für schuldig, dem IS geholfen zu haben und an einem Angriff auf irakische Sicherheitskräfte beteiligt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.