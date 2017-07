Bei einem Selbstmordanschlag in einem Flüchtlingslager im Irak hat es Tote und Verletzte gegeben.

Wie die Polizei und Ärzte mitteilen, starben mindestens 13 Menschen, etwa ebenso viele erlitten Verletzungen. Der Anschlag ereignete sich im Westen des Landes in der Provinz Anbar, westlich der Stadt Ramadi. Bislang reklamierte niemand die Tat für sich.



In der Region stehen noch Gebiete unter Kontrolle der Terrormiliz IS. Der Druck auf die Dschihadisten hat sich zuletzt weiter erhöht, weil die irakischen Regierungstruppen und ihre Verbündeten versuchen, den IS aus der Großstadt Mossul zu vertreiben.