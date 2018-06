Die irakische Hauptstadt Bagdad ist von zwei Explosionen erschüttert worden.

Auf der Nachrichtenseite "Iraqinews" ist unter Berufung auf Sicherheitskreise von einem Bombenanschlag auf ein Waffenlager in einer schiitischen Moschee die Rede. Demnach wurden mindestens 20 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Von offizieller Seite liegen noch keine Informationen vor.



Die betroffene Moschee wird vor allem von Anhängern des schiitischen Geistlichen Al-Sadr besucht, dessen Bündnis bei der Parlamentswahl am 12. Mai stärkste Kraft geworden war. Nach Berichten über Unregelmäßigkeiten hatte das Parlament in Bagdad gestern eine Neuauszählung der Stimmen beschlossen.

