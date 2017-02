Irak Tote bei Zusammenstößen in der Hauptstadt Bagdad

Anhänger des schiitischen Klerikers Moktada al-Sadr nähern sich am 11.02.2017 der Absperrung zur hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad. (AFP / Sabah Arar)

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sieben Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zahlreiche weitere verletzt. Anhänger des schiitischen Geistlichen al-Sadr hatten sich am Nachmittag in der Innenstadt versammelt und zunächst friedlich für eine Wahlrechtsreform demonstriert. Den Angaben zufolge versuchte später eine Gruppe die Absperrung zur sogenannten Grünen Zone zu durchbrechen, in der sich Regierungsgebäude und ausländische Botschaften befinden. Daraufhin hätten die Sicherheitskräfte Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt.