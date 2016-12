Irak Tote und Verletzte bei Anschlägen auf Einkaufsviertel

Mehrere Tote und Verletzte nach Anschlag in Bagdad (SABAH ARAR / AFP)

Das Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad ist von einem Doppelanschlag erschüttert worden.

Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 24 Menschen ums Leben, in anderen Quellen ist von 28 Toten die Rede. Rund 50 weitere Personen wurden demnach verletzt. Jüngsten Berichten zufolge hatten sich zwei Selbstmordattentäter in einem Einkaufsviertel in die Luft gesprengt. - Die Terrormiliz IS reklamierte die Attentate über ihr Sprachrohr Amaq für sich.