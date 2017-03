Bei einem Anschlag in der irakischen Stadt Tikrit sind mindestens sieben Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 40 weitere verletzt, als mitten in einer belebten Straße eine Autobombe explodierte. Mehrere Autos und Geschäfte gerieten in Brand. Erst vor einer Woche waren bei einem Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in der Nähe von Tikrit mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die irakische Armee hatte die Stadt 2015 aus der Gewalt der Terrormiliz IS befreit.