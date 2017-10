Das irakische Militär hat am Abend für 24 Stunden alle

Einen entsprechenden Befehl habe Ministerpräsident Abadi erlassen, teilte dessen Informationsbüro in Bagdad mit. Die kurdische Regionalregierung hatte sich Anfang der Woche bereit erklärt, ihre Unabhängigkeitsbestrebungen auf Eis zu legen. Zudem hatte sie der Zentralregierung in Bagdad einen Dialog angeboten. - Der Konflikt zwischen beiden Seiten war eskaliert, nachdem sich die Kurden in einem Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatten.