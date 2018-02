Das Kinderhilfswerk Unicef hat auf die prekäre Gesundheitsversorgung der Kinder im Irak aufmerksam gemacht.

Unicef-Sprecher Hawkins sagte nach einem Besuch in Mossul, in der Region seien 90 Prozent der Krankenhäuser und Arztpraxen nicht nutzbar. Etwa 750.000 Kinder könnten deshalb nicht einmal mit den grundlegenden Mitteln versorgt werden. Auch für Schwangere könnten leicht behandelbare Erkrankungen zu einer Frage von Leben und Tod werden. Unicef fordert umgerechnet knapp 14 Millionen Dollar, etwa für den Bau von Krankenhäusern. In der kommenden Woche findet im Emirat Kuwait eine Geberkonferenz für den Irak statt.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.