Die UNO sieht im Irak auch nach der Befreiung der Stadt Mossul noch große Herausforderungen.

Der zuständige Gesandte Kubis sagte vor dem UNO-Sicherheitsrat, die Rückeroberung anderer Gebiete von der IS-Miliz werde nicht einfach werden. Entscheidend werde auch sein, ob es gelinge, nach dem militärischen Sieg von Mossul dort für Stabilität zu sorgen. Hilfsorganisationen zufolge fehlt es in Mossul an Trinkwasser, Lebensmitteln und Unterkünften.



Wie die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, sollen bei einer Militäroperation in Mossul fünf IS-Anhängerinnen aus Deutschland festgenommen worden sein. Darunter sei möglicherweise eine 16-Jährige aus Sachsen.