US-Außenminister Tillerson hat die irakische Regierung und die Kurden aufgerufen, ihren Konflikt im Dialog zu lösen.

Bei seinem Besuch in Bagdad traf Tillerson mit Präsident Masum und Regierungschef Abadi zusammen. Zuletzt ging die Regierung militärisch gegen die Kurden vor, die in einem Referendum für eine Unabhängigkeit votiert hatten.



Zuvor hatte Tillerson in Afghanistan die radikal-islamischen Taliban aufgefordert, mit der Regierung zu verhandeln. Die Taliban könnten keinen militärischen Sieg erringen. Wenn Aufständische sich von Gewalt und Terrorismus lossagten, könnten sie durchaus an einer Regierung beteiligt werden. US-Präsident Trump hatte zuletzt angekündigt, die Truppen in Afghanistan zu verstärken.