Die USA haben die irakische Regierung angesichts des militärischen Vorgehens gegen die Kurden im Norden des Landes zur Zurückhaltung aufgerufen.

Die Lage sei beunruhigend, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Washington. Die Regierungstruppen sollten ihre Bewegungen in den umstrittenen Gebieten auf die Regionen begrenzen, die mit der kurdischen Regionalregierung abgestimmt seien. So sollten Missverständnisse und weitere Gefechte vermieden werden. Der Status der umstrittenen Territorien bleibe so lange offen, bis eine Einigung auf verfassungsgemäßer Grundlage erzielt sei. Beide Konfliktparteien sind wichtige Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS.



Die Spannungen zwischen Bagdad und der kurdischen Regionalregierung waren eskaliert, nachdem die Kurden in einem Referendum fast geschlossen für die Unabhängigkeit gestimmt hatten.