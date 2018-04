Die US-geführte Militärkoalition, die im Irak gegen die IS-Miliz vorgeht, hat den Hauptteil ihres Einsatzes für beendet erklärt.

Das Hauptquartier der Operation in Bagdad sei deaktiviert worden, heißt es in einer Mitteilung der Koalition, aus der die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Künftig wolle man die Ausbildung der irakischen Streitkräfte unterstützen, damit diese die Sicherung des Landes selbst übernehmen könnten. Der irakische Ministerpräsident al-Abadi hatte im vergangenen Dezember den Sieg über den IS erklärt.

