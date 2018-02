Die USA haben mit dem Abzug ihrer Soldaten aus dem Irak begonnen.

Die Regierung in Bagdad erklärte, nach dem Sieg über die Terrormiliz IS würden die amerikanischen Truppen reduziert. Die Unterstützung der irakischen Streitkräfte werde aber entsprechend den Notwendigkeiten fortgesetzt.



Die USA hatten im Juli 2017 mehr als 5.500 Soldaten in den Irak entsandt. Mit der Unterstützung auch aus anderen Staaten gelang es irakischen Streitkräften, die 2014 vom IS besetzten Gebiete zurückzuerobern, darunter die nordirakische Großstadt Mossul.

