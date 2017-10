US-Außenminister Tillerson hat bei seinen Gesprächen im Irak auf einen Rückzug ausländischer Kämpfer gedrungen.

Er rief die Regierung in Bagdad dazu auf, ihren Konflikt mit den Kurden im Dialog zu lösen. Die Forderung, iranische Milizen sollten sich aus dem Land zurückziehen, wies Iraks Regierungschef Abadi jedoch zurück. Die vorwiegend aus schiitischen Kämpfern bestehenden, paramilitärischen Einheiten hätten sich im Kampf gegen die Terrormiliz IS aufgeopfert, erklärte Abadi nach dem Treffen mit Tillerson in Bagdad. Der US-Außenminister war von Afghanistan kommend in die Golfregion gereist.