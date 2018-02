Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist während ihrer Irak-Visite im Norden des Landes eingetroffen.

Dort besucht die CDU-Politikerin deutsche Soldaten und informiert sich über die aktuelle Lage im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Derzeit sind bis zu 150 Kräfte der Bundeswehr zur Ausbildung kurdischer Kämpfer nahe der Kurdenhauptstadt Erbil stationiert. Union und SPD planen, den Einsatz in dieser Form bald auslaufen zu lassen. Stattdessen soll die Bundeswehr künftig einen umfassenderen Beitrag zur Stabilisierung des gesamten Irak leisten. Laut von der Leyen wünscht sich die Regierung in Bagdad deutschen Rat und Expertise bei der Neuaufstellung von Streitkräften, Logistik und Sanitätsbereich.



Zuvor hatte die Verteidigungsministerin politische Gespräche mit dem irakischen Präsidenten Massum und Premierminister Abadi geführt.

