Verteidigungsministerin von der Leyen hat im Irak über Möglichkeiten für neue Aufgaben der Bundeswehr gesprochen.

Nach einem Treffen mit Präsident Masum sagte sie in Bagdad, die Iraker wünschten sich deutschen Rat bei der Neuaufstellung der Streitkräfte, im Sanitätswesen und in der Logistik. Die bisherige Mission könne bald in eine andere Form des Engagements übergehen, meinte die CDU-Politikerin. Um Details zu besprechen, solle eine Arbeitsgruppe gebildet werden.



Die Mandate der Bundeswehr für die Bekämpfung der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak laufen nur noch wenige Wochen. In Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, sind bis zu 150 deutsche Soldaten stationiert, die kurdische Kämpfer ausbilden.

