Irak Vorbereitungen für neue Offensive auf Mossul

Die traditionell christlichen Vororte von Mossul sind vollkommen zerstört. (SWR / Martin Durm)

Die irakische Armee bereitet nach US-Angaben einen weiteren Angriff auf die Stadt Mossul vor.

Ein Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte sagte, Ziel sei es, in das östliche Zentrum von Mossul einzudringen. Derzeit würden dafür Einheiten in Stellung gebracht.



Mossul ist die größte irakische Stadt, die sich in der Gewalt der islamistischen Terrormiliz IS befindet. Das US-Militär kooperiert bei seinen Einsätzen mit der irakischen Armee sowie mit kurdischen Kämpfern und schiitischen Milizen.