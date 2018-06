Rund einen Monat nach der Parlamentswahl im Irak sollen die Stimmen neu ausgezählt werden.

Das beschloss das Parlament in Bagdad nach Berichten über Unregelmäßigkeiten. Ministerpräsident al-Abadi hatte am Dienstag unter Hinweis auf einen Untersuchungsbericht von Verstößen gegen das Wahlgesetz gesprochen. Ende Mai hatte die Wahlkommission wegen Unregelmäßigkeiten bereits die Ergebnisse aus gut eintausend Stimmlokalen annulliert. - Bei der Abstimmung am 12. Mai war die Liste des schiitischen Geistlichen Al-Sadr stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.