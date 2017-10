Die irakischen Kurden haben die für den 1. November geplanten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen verschoben.

Zur Begründung verwiesen die zuständigen Stellen auf den aktuellen Konflikt mit der Zentralregierung in Bagdad. Ein neuer Wahltermin wurde nicht genannt.



Die irakische Armee war in den vergangenen Tagen im Zuge einer Großoffensive in die Kurden-Gebiete im Norden des Landes vorgerückt. Nach Angaben eines Sprechers brachten die Einheiten dort inzwischen mehrere Provinzen unter ihre Kontrolle, unter anderem die ölreiche Region Kirkuk. Die Kurden hatten sich vor rund drei Wochen in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.