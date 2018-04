Frankreichs Präsident Macron geht offenbar davon aus, dass US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen will.

Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten sagte Macron in Washington, er wisse nicht, welche Entscheidung Trump treffen werde. Es scheine aber so, als würde er nicht wirklich alles tun, um das Abkommen zu retten.



Macron hatte während seines Washington-Besuches eine erweiterte Vereinbarung mit dem Iran angeregt. In einer Rede vor dem US-Kongress warb der französische Präsident zudem für eine intensivere internationale Zusammenarbeit und einen freien und fairen Handel.



Heute Abend bricht Bundeskanzlerin Merkel zu einem Besuch des US-Präsidenten nach Washington auf. Bei ihren Gesprächen mit Regierungsvertretern dürften der drohende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sowie die Krisen in Syrien und im Iran im Mittelpunkt stehen.

