Der Grünen-Außenpolitiker Trittin rechnet damit, dass US-Präsident Trump die Sanktionen gegen den Iran wieder teilweise in Kraft setzt.

Trump habe bislang all die Dinge, die er im Wahlkampf versprochen hatte, auch ausgeführt, sagte Trittin im Deutschlandfunk. Mit diesem Schritt würde Trump den Iranern einen Vorwand liefern, aus dem Atom-Abkommen auszusteigen. Nach Informationen der "Süddeutsche Zeitung" sollen sich europäische und amerikanische Unterhändler einig sein, dem Iran mit neuen Sanktionen zu drohen. Trittin sprach in diesem Zusammenhang von einem Denkfehler.



Das Atom-Abkommen sei keines zwischen den USA, Europa und den Iran, betonte der Grünen-Politker. Mit am Tisch seien auch Russland und China. Nur in dieser Einigkeit sei das Nuklear-Abkommen mit dem Iran möglich gewesen sei. Ein Alleingang oder Teilsanktionen durch die USA und Europa würden nicht funktionieren.



Das Verhältnis zwischen den USA und Europa steht nach Auffassung von Trittin vor der größen Belastungsprobe seit langer Zeit. Es gehe um zentrale Fragen der Geostrategie und Handelsfragen. Der Graben scheine ihm tiefer zu sein als in der Auseinandersetzung 2003 mit der Regierung Bush über den Irak-Krieg.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.