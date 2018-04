Die US-Regierung hat laut Verteidigungsminister Mattis noch nicht über einen möglichen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran entschieden.

Man arbeite derzeit mit den europäischen Verbündeten daran, die Vereinbarung zu verbessern, sagte Mattis in Washington. Ob dies so weit gelinge, dass der Vertrag bestehen bleiben könne, oder ob Präsident Trump letztlich den Ausstieg der USA beschließe, sei noch nicht klar.



Trump lehnt die 2015 getroffene Vereinbarung mit dem Iran ab und hatte sie zuletzt als "verrückt" bezeichnet. Er will bis 12. Mai entscheiden, ob sich die Vereinigten Staaten daraus zurückziehen und wieder Sanktionen gegen den Iran verhängen. Die anderen Unterzeichnerstaaten wollen dagegen an dem Vertrag festhalten.

