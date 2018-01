Die USA haben im UNO-Sicherheitsrat ihre Unterstützung für die Protestbewegung im Iran bekräftigt.

Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley erklärte, die Welt werde beobachten, was die iranische Führung tue. Sie forderte die internationale Gemeinschaft auf, mehr gegen Versuche des iranischen Staates zu unternehmen, die Kommunikation der Regierungskritiker zu unterdrücken, insbesondere durch die Blockade Sozialer Medien. Die Dringlichkeitssitzung war von den Vereinigten Staaten einberufen worden. Die russische Regierung warf den USA vor, sich in die inneren Angelegenheiten des Irans einzumischen.



Die Proteste im Iran hatten am 28. Dezember in der Stadt Maschhad begonnen und sich auf das ganze Land ausgeweitet. Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften wurden mindestens 21 Menschen getötet, bevor die Proteste am Dienstag abflauten. Die iranische Führung mobilisierte ihrerseits ihre Anhänger zu Großkundgebungen.

