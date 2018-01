Der iranische Armeechef Mussawi hat damit gedroht, das Militär gegen die regime-kritischen Demonstranten einzusetzen.

Er machte die USA, Israel und Saudi-Arabien für die Proteste verantwortlich. Sie wollten dem Iran schaden, sagte Mussawi nach Angaben des Nachrichtenportals Asriran.



Eine Woche nach Beginn der Proteste hatte es in der vergangenen Nacht neue Demonstrationen gegeben. In Sozialen Medien waren Video-Aufnahmen von Kundgebungen zu sehen, die den Angaben zufolge in verschiedenen Teilen des Landes stattgefunden haben sollen. Das Staatsfernsehen zeigte hingegen Bilder aus mehreren Städten, in denen sich Demonstranten mit der Regierung solidarisch erklärten.



Insgesamt sollen nach Korrespondentenberichten weit mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden sein.

