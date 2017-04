Irans Präsident Rohani will für eine weitere vierjährige Amtszeit kandidieren.

Der Amtsinhaber ließ sich für die Wahl registrieren, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Unter den weiteren Kandidaten ist auch Rohanis Vorgänger Ahmadinedschad. Er gilt im Gegensatz zu Rohani als Hardliner. Ebenso hat der konservative Geistliche und Imam eines bedeutenden iranischen Schreins, Raisi, sich registrieren lassen.



Die erste Runde der Präsidentenwahl findet am 19. Mai statt. Alle Kandidaten müssen sich noch der Überprüfung durch den Wächterrat stellen, der in der Vergangenheit häufig Kandidaten ausgeschlossen hatte.



Rohani führte den Iran in seiner Amtszeit aus einer diplomatischen Isolation. Er erreichte den Abschluss eines Abkommens über das iranische Atomprogramm mit dem Westen und damit das Ende von Sanktionen. Der Iran hat seitdem Ölverkäufe wieder aufgenommen und Geschäfte im Wert von Milliarden von Dollar unterzeichnet.