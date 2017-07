Der iranische Außenminister Sarif hat die neuen Sanktionen der USA gegen sein Land als illegal kritisiert.

Ein solches Verhalten sei zu einer schlechten Angewohnheit der Regierung in Washington geworden, sagte Sarif in New York. Nach Angaben des Außenministeriums in Washington wurden Sanktionen gegen 18 Einzelpersonen und Gruppen verhängt. Zur Begründung hieß es, es seien Drohnen und anderes Militärgerät für die iranische Armee oder die Revolutionsgarden entwickelt worden. Die USA werfen Teheran zudem die Unterstützung von terroristischen Gruppen vor.