Im Iran ist der Bruder und Berater von Staatschef Ruhani wegen des Vorwurfs finanzieller Unregelmäßigkeiten festgenommen worden.

Wie ein Justizsprecher in Teheran bekanntgab, werden Hossein Fereidun Finanzdelikte zur Last gelegt. Er befinde sich derzeit in Haft, weil er die Kaution nicht habe zahlen können. Seit 2015 berät Fereidun den Präsidenten. Im vergangenen Jahr beschuldigte ihn die iranische Aufsichtsbehörde, Einfluss bei der Ernennung eines Vertrauten zum Direktor einer Bank ausgeübt zu haben. Andere Vorwürfe betrafen Geldwäsche und die Veruntreuung von Regierungsgeldern. Bewiesen wurden die Anschuldigungen aber nicht. Konservative versuchen dem moderaten Ruhani über seinen Bruder zu schaden.