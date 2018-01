Bei den Protesten im Iran ist nach offiziellen Angaben ein Mitglied der Revolutionsgarden von Demonstranten getötet worden.

Er sei in der vergangenen Nacht in der Stadt Nadschafabad erschossen worden, berichtete das staatliche Fernsehen. Damit sei bewiesen, dass einige der Demonstranten bewaffnet seien. Außerdem seien bei den Protesten in der vergangenen Nacht weitere neun Menschen ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Proteste auf insgesamt 22.



Die Europäische Union forderte Teheran zur Wahrung des Demonstrationsrechts auf. Der iranische Präsident Ruhani versprach, die Probleme der Bevölkerung anzugehen und vor allem die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Zugleich räumte er ein, dass die Menschen nicht nur aus wirtschaftlicher Sorge auf die Straße gingen, sondern auch, weil sie mehr Freiheiten wollten.

