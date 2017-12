Im Iran dauern die Demonstrationen an.

Nach den Regierungsgegnern gingen heute die Anhänger der Regierung unter anderem in Teheran und Maschhad auf die Straße. Die Kundgebungen fanden zum Jahrestag der Niederschlagung der letzten großen Protestwelle im Iran im Jahr 2009 statt.



In den vergangenen beiden Tagen hatte es regierungskritische Demonstrationen in zahlreichen Städten des Landes gegeben. Die Menschen protestierten gegen hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen und riefen auch regierungsfeindliche Parolen. Dabei wurden mehr als 50 Menschen festgenommen.



Die USA forderten den Iran auf, das Recht der Bürger auf Meinungsfreiheit zu respektieren. Alle Länder sollten die Proteste unterstützen. Präsident Trump schrieb auf Twitter, die Welt verfolge genau, was im Iran vor sich gehe.

