Die deutsche DZ Bank will von Juli an keine Geschäfte mehr mit Iran-Bezug abwickeln.

Ein Sprecher sagte, alle Transaktionen dieser Art würden beendet. Die DZ Bank gehört zu den Volks- und Raiffeisenbanken und ist eines der wenigen deutschen Geldinstitute, das auch Zahlungsverkehr mit der Islamischen Republik abwickelt.



Hintergrund des Rückzugs ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. In der Folge haben eine Reihe von Firmen - darunter der Ölkonzern Total - bekanntgegeben, dass sie ihre Geschäfte im Iran zurückfahren.



Die EU-Kommission will europäische Firmen gegen US-Sanktionen beim Handel mit dem Iran schützen und hat ein Statut von 1996 aktualisiert. Es soll Unternehmen ermutigen, weiter mit dem Iran zu handeln und stellt Entschädigungen für Verluste in Aussicht.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.