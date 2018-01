Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Ebadi hat ihre Landsleute aufgerufen, die Proteste gegen die Regierung fortzusetzen.

Das Demonstrationsrecht der Iraner sei in der Verfassung verbrieft, sagte Ebadi einer arabischen Zeitung. Wenn die Regierung 38 Jahre lang nicht zugehört habe, sei es die Aufgabe der Menschen, jetzt der Regierung nicht mehr zuzuhören. Zugleich forderte die im Exil lebende Menschenrechtsaktivistin einen zivilen Boykott. Die Iraner sollten ihre Wasser- und Stromrechnungen nicht bezahlen und ihr Geld von den Banken abziehen.



In dem Land gab es gestern Abend und heute erneut Demonstrationen sowohl von Kritikern als auch Unterstützern der Staatsführung. Überall waren die Sicherheitskräfte mit einem starken Polizeiaufgebot vertreten. In drei Provinzen wurden offenbar erstmals die staatlichen Revolutionsgarden eingesetzt. Der Oberkommandierende Dschafari sagte in Teheran, man werde die Aufwiegelungen beenden.

