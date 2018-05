Die Entscheidung Trumps ist bei den Parteien in Deutschland auf Kritik gestoßen.

Bundesaußenminister Maas von der SPD sagte, man werde versuchen dafür zu sorgen, dass dieses Abkommen am Leben bleibe. Der Grünen-Politiker Nouripour bezeichnete Trumps Entscheidung als verheerend. Im Iran und in Saudi-Arabien gebe es viele gefährliche Akteure, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Höchste Priorität sei es nun zu verhindern, dass der Nahe Osten nuklearisiert werde.



Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Hardt, sprach von einem schwerwiegenden Fehler Trumps. Das Scheitern des Atomabkommens würde an den Punkt zurückführen, an dem der Iran unmittelbar vor dem Bau der Atombombe stehe, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal t-online. Die Entscheidung werde zu einer erheblichen Belastung des transatlantischen Verhältnisses führen. FDP-Fraktionsvize Lambsdorff sagte der Zeitung "Die Welt", der Schritt gefährde zweifellos die Sicherheit im Nahen Osten. Die Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, Wagenknecht und Bartsch, nannten Trumps Entscheidung "brandgefährlich".

