Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Hardt, hat die Entscheidung Trumps als schwerwiegenden Fehler bezeichnet.

Das Scheitern des Atomabkommens würde an den Punkt zurückführen, an dem der Iran unmittelbar vor dem Bau der Atombombe stehe, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal t-online. Die Entscheidung werde zu einer erheblichen Belastung des transatlantischen Verhältnisses führen. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich in der "Mitteldeutschen Zeitung" aus Halle. Offenbar verstehe Trump die Tragweite seiner Entscheidung nicht - auch mit Blick auf die Sicherheit in der Region. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock befürchtet ein atomares Wettrüsten im Nahen und Mittleren Osten. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, zudem beschädige Trump die Glaubwürdigkeit der transatlantischen Partner, indem er Verträge und Versprechungen einseitig breche.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.