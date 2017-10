Die EU-Außenminister beraten heute über Wege, das Atomabkommen mit dem Iran am Leben zu halten.

Hintergrund ist die jüngste Iran-Rede von US-Präsident Trump, in der er einen deutlich härteren Kurs gegenüber Teheran ankündigte. Sollte es zu neuen US-Sanktionen kommen, könnte das den Fortbestand der Vereinbarung in Frage stellen.

US-Außenminister Tillerson sagte zuletzt, der Vertrag habe Mängel. Zugleich brachte er ein mögliches zusätzliches Abkommen mit dem Iran ins Gespräch.



Die EU-Außenminister beraten in Luxemburg neben dem Atomabkommen auch über Nordkorea und weitere Sanktionen gegen das Regime.