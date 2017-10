Die EU-Außenminister bekennen sich mit Nachdruck zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran.

In einer Stellungnahme heißt es, die Vereinbarung sei die Frucht von zwölf Jahren Diplomatie und von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit in der Region. Auch habe die Internationale Atomenergiebehörde schon acht Mal bestätigt, dass der Iran allen Anforderungen nachkomme. Anlass für die Erklärung ist die jüngste Iran-Rede von US-Präsident Trump, in der er die anstehende Bestätigung des Abkommens verweigerte und den Kongress zur Überarbeitung aufforderte. Frankreichs Außenminister Le Drian sagte, man hoffe, dass der Kongress die Vereinbarung nicht in Frage stellen werde.



Die EU-Außenminister verurteilten auch die Gewalt in Myanmar und betonten, im Bundesstaat Rakhine gebe es Anzeichen für die planmäßige Vertreibung der Minderheit der Rohingya. Der Ministerrat beschloss außerdem einen neuen Einsatz zur Unterstützung der irakischen Sicherheitsbehörden, den der deutsche Bundespolizist Ritter leiten soll.