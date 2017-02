Iran Feiern zum 38. Jahrestag der islamischen Revolution

Antiamerikanisches Graffiti in Teheran (picture alliance / EPA FILE / Abedin Taherkenareh)

Im Iran haben die Feiern zum 38. Jahrestag der islamischen Revolution begonnen.

An den staatlich koordinierten Kundgebungen in Teheran und anderen Städten beteiligten sich nach Angaben offizieller Medien Millionen Menschen. In diesem Jahr geht es bei den Demonstrationen vor allem um die Iran-Politik von US-Präsident Trump. Im Februar 1979 hatte ein Aufstand unter Führung von Ajatollah Chomeini zum Zusammenbruch der Monarchie im Iran geführt.