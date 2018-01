Der frühere iranische Präsident Banisadr hat die Bedeutung des Atomabkommens für sein Land hervorgehoben.

Banisadr machte im Deutschlandfunk deutlich, dass die Regierung keine andere Wahl habe, als an dem Vertrag festzuhalten. Ohne das Abkommen würden Sanktionen wieder in Kraft gesetzt. Dem hätte der Iran in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nichts entgegenzusetzen. Den religiösen Führer Chamenei bezeichnete Banisadr als unfähig. Dieser sei für die gegenwärtigen Probleme verantwortlich. Er gehe davon aus, dass es trotz Verhaftungen und Repressionen weiter Proteste geben werde.



Banisadr war der erste gewählte Präsident des Irans nach der Islamischen Revolution 1979. Er war von 1980 bis 1981 im Amt. Nach seinem Sturz 1981 musste er fliehen und lebt seitdem in Frankreich im Exil.

