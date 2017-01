Iran Früherer Präsident Rafsandschani gestorben

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist tot. Wie mehrere Agenturen melden, starb er im Alter von 82 Jahren in Krankenhaus in Teheran an den Folgen eines Herzinfarkts. Rafsandschani hatte die Politik seines Landes seit der Islamischen Revolution entscheidend geprägt und war bis zuletzt aktiv.