Im Iran sind auch heute wieder Menschen dem Ruf der Regierung zu Demonstrationen gefolgt.

Das Staatsfernsehen zeigte Bilder aus mehreren Städten, in denen Demonstranten Treue gegenüber dem Obersten Führer des Iran, Ajatollah Khamenei, bekunden. Ähnliche Demonstrationen hatte es auch gestern gegeben. Die Armee verkündete, man sei bereit, die Proteste gegen die Regierung, die es im Iran seit der vergangenen Woche gibt, niederzuschlagen. Die Revolutionsgarden entsandten Soldaten in mehrere Provinzen.



Nachdem sich US-Präsident Trump wiederholt hinter die Proteste gestellt hatte, warf der Iran den USA in einer Beschwerde an den UNO-Sicherheitsrat Einmischung in innere Angelegenheiten vor.



Die im Exil lebende iranische Friedensnobelpreisträgerin Ebadi rief ihre Landsleute auf, die Proteste fortzusetzen, die sich an wirtschaftlichen Missständen und Korruptionsvorwürfen entzündet hatten.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.