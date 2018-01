Außenminister Gabriel hat die Bedeutung des Atomabkommens mit dem Iran hervorgehoben.

Für die Europäer sei der Vertrag ein zentraler Bestandteil ihrer Sicherheit, erklärte der SPD-Politiker. Deshalb werde Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern darauf hinarbeiten, das Abkommen aufrechtzuerhalten und umzusetzen.



In Brüssel kommt Gabriel am Vormittag mit seinen Amtskollegen aus dem Iran, Frankreich und Großbritannien zusammen. An dem Treffen nimmt auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini teil. Bei dem Gespräch soll es um die amerikanischen Drohungen gehen, den Vertrag einseitig aufzukündigen.



