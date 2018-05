Im Iran soll der Messenger-Dienst Telegram nun endgültig verboten werden.

Wie der staatliche Auslandssender Press TV meldet, ordnete die Justiz an, dass alle Provider im Land den Zugang zu Telegram komplett blockieren sollen. Die Maßnahme gelte von sofort an. Die Sperrung müsse so angelegt sein, dass man sie auch nicht mit spezieller Software wie den oft genutzten virtuellen privaten Netzwerken umgehen könne.



Telegram ist das beliebteste Soziale Netzwerk im Iran und verfügt dort über rund 40 Millionen Nutzer. Das entspricht rund der Hälfte der Bevölkerung. Die Behörden wollen mit der Sperrung auch erreichen, dass die Menschen nationale Dienste nutzen. Telegram war schon mehrfach gesperrt, etwa zu Jahresbeginn im Zuge der jüngsten Protestwelle.



Auch in Russand wird gegen "Telegram" vorgegangen. Gestern protestierten in Moskau mehrere tausend Menschen gegen die Blockierung der App.

