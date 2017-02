Iran Großangelegte Militärübung als Reaktion auf US-Sanktionen

Das Foto von Ende 2016 zeigt den Abschuss einer Rakete vom Typ S 200 nahe Buschehr an der Nordküste des Persischen Golfs im Iran. (dpa-Bildfunk / AP / ISNA)

Der Iran hat mit einer großangelegten Militärübung auf die jüngsten Sanktionen der USA reagiert.

Bei dem Manöver kämen auch verschiedene Raketentypen zum Einsatz, erklärten die Revolutionsgarden auf ihrer Internetseite "Sephanews". Die Übung sei eine Antwort auf die Drohungen der Vereinigten Staaten. Das Außenministerium in Teheran warf der neuen US-Regierung Dilettantismus vor und kündigte ebenfalls Strafmaßnahmen an. Die US-Regierung hatte gestern wegen des Tests einer iranischen Mittelstreckenrakete Sanktionen gegen 13 Personen und zwölf Firmen verhängt, die an dem Raketenprogramm beteiligt sind.