Iran Großes Militärmanöver, Raketentests möglich

Der Iran hält ein Manöver mit Raketentests ab - hier ein Archivbild von Ende 2016. (dpa-Bildfunk / AP / ISNA)

Der Iran reagiert mit einem Militärmanöver auf die neuen Sanktionen der USA.

Die Revolutionsgarden melden auf ihrer Internetseite "Sepahnews" ausdrücklich, die Übung in der zentraliranischen Provinz Semnan richte sich gegen die Strafmaßnahmen. Demonstriert werden solle die Bereitschaft der Islamischen Republik, auf Bedrohungen zu antworten. Bei dem Manöver sollen nach mehreren Berichten auch verschiedene Raketen zum Einsatz kommen, in erster Linie offenbar solche mit kurzer Reichweite. Daneben werden Radarsysteme und Strategien der Cyber-Kriegsführung erprobt.



Die neue US-Regierung hatte gestern weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt und auf einen iranischen Raketentest am vergangenen Wochenende verwiesen. Dabei war eine Mittelstreckenrakete zum Einsatz gekommen. Während der Iran das für unproblematisch hält und auf die Landesverteidigung pocht, sind die USA der Auffassung, dass der Test gegen UNO-Resolutionen verstößt.