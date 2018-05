UNO-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über die Entscheidung der USA geäußert, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen.

Er rief die anderen fünf Unterzeichner des Abkommens, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland auf, sich an ihre Zusagen zu halten. Guterres betonte, die Vereinbarung habe zu regionaler und internationaler Sicherheit beigetragen. Deutschland kündigte an, an dem Vertrag festzuhalten. Die Bundesregierung werde versuchen dafür zu sorgen, dass das Abkommen am Leben bleibe, sagte Außenminister Maas im ARD-Fernsehen. Ohne den Vertrag gäbe es keine Verpflichtung für Teheran, keine Nuklearwaffen zu produzieren, erklärte er weiter. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten in einer gemeinsamen Erklärung ihr Bedauern über die Entscheidung geäußert. Auch Russland versicherte, sich für den Erhalt der Vereinbarung einzusetzen. Der iranische Präsident Rohani sagte in einer Fernsehansprache, sein Land halte an der Vereinbarung fest. Er drohte aber auch mit einer verstärkten Anreicherung von Uran.



US-Präsident Trump hatte am Abend angekündigt, dass sich die USA aus dem internationalen Vertrag zurückziehen. Er bezichtigte Teheran der Lüge und hielt dem Land vor, weiter nach Atomwaffen zu streben. Zugleich kündigte er "machtvolle Sanktionen" gegen das Land an.

