Die USA streben eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Lage im Iran an. Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley sagte in New York, die Vereinten Nationen sollten Stellung beziehen - und zwar im Sicherheitsrat und auch im Menschenrechtsrat in Genf. Deshalb werde man Sondersitzungen beantragen.

Äußerungen der Führung in Teheran, die Proteste seien aus dem Ausland gesteuert, wies Haley als völligen Unsinn zurück. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief die Regierung in Teheran dazu auf, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu respektieren. Dies seien grundlegende Rechte, die ausnahmslos in jedem Land gewährleistet werden müssten, sagte Mogherini in Brüssel. Zudem betonte sie, die Europäische Union verfolge aufmerksam die zunehmende Gewalt. Diese müsse beendet werden.



Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Chamenei, hatte zuvor erklärt, für die Unruhen in seinem Land seien ausländische Kräfte verantwortlich. Er sagte in Teheran, Feinde des Iran setzten Geld, Waffen, Politik und Geheimdienstapparate ein, um der Islamischen Republik Probleme zu bereiten.



Das staatliche iranische Fernsehen spricht inzwischen von mindestens 20 Toten und etwa 450 Festnahmen im Rahmen der Proteste. In anderen Berichten ist von mehr als 1.000 Festnahmen die Rede.

