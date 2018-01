Angesichts der Protestwelle im Iran hat der britische Außenminister Johnson zu einer ernsthaften Debatte über die Forderungen der Demonstranten aufgerufen. Man hoffe, dass die iranischen Behörden eine solche Diskussion zuließen, erklärte er auf Facebook.

Die Menschen sollten die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung haben und auf legale Weise friedlich demonstrieren dürfen. Zugleich rief Johnson alle Parteien zum Gewaltverzicht auf. Die Europäische Union appellierte an die Führung in Teheran, das Demonstrationsrecht zu wahren. In Brüssel hieß es, man werde die Entwicklung beobachten. Auch Bundesaußenminister Gabriel äußerte sich sehr besorgt.



Die landesweiten Proteste waren Ende vergangener Woche ausgebrochen und richteten sich zunächst gegen die hohen Preise für Grundnahrungsmittel. Inzwischen sind die Demonstrationen in regime-kritische Kundgebungen umgeschlagen. In der Stadt Nadschafabad wurde nach Angaben des Staatsfernsehens ein Polizist getötet. Insgesamt sollen bislang 13 Menschen ums Leben gekommen sein.

