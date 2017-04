Debatten der Kandidaten vor der im nächsten Monat anstehenden Präsidentschaftswahl im Iran werden nun doch live im Fernsehen ausgestrahlt.

Das teilte das Innenministerium in Teheran mit und verwies auf entsprechende Bitten seitens der Bevölkerung und der Bewerber. Der für die Modalitäten der Wahl zuständige Ausschuss hatte erst vor wenigen Tagen TV-Direktübertragungen ausgeschlossen und sich für aufgezeichnete Sendungen ausgesprochen. Das hatte im Iran einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. An der ersten Fernsehdebatte am kommenden Freitag werden den Angaben zufolge alle sechs Kandidaten teilnehmen.